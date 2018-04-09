Пропавшего в лесу мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в субботу, 7 апреля, в лесу под Медынью в районе деревень Подолино и Клины пропал 37-летний мужчина.

Спустя почти двое суток его нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».