Пропавшего в лесу мужчину нашли живым

Как мы уже рассказывали, в субботу, 7 апреля, в лесу под Медынью в районе деревень Подолино и Клины пропал 37-летний мужчина.
Спустя почти двое суток его нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
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