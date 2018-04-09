Уголовник погиб в сгоревшем доме

В ночь на понедельник, 9 апреля, в Медыни сгорел частный жилой дом. В огне погиб 42-летний мужчина.

- Пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Известно, что погибший и его знакомый распивали в доме спиртное, а затем легли спать. Знакомый погибшего проснулся от характерных звуков треска и выпрыгнул в окно. Погибший нигде не работал, был судим за совершение тяжкого преступления и находился под административным надзором.

Следователи сейчас проводят проверку.