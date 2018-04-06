Машина без водителя врезалась в маршрутку

В четверг, около 18:20 на улице Ленина произошло необычное ДТП детективного характера.

- Молодой парень летел от центра к бывшему стадиону на «двенашке», - рассказывает очевидец Дарья Фоменко в соцсети «ВКонтакте». - Подрезал лихо встречку и на скорости заехал на тротуар. Открыв дверь, понёсся во дворы. Тем временем «двенашка» медленно покатилась на дорогу. Водитель её даже на ручник не поставил. Все сигналили водителю Crafter, но, увы, произошло ДТП. Водитель маршрутки был в шоке, откуда машина вообще взялась? В этот момент с мигалками на большой скорости прилетел экипаж ДПС. Машина резко тормозит возле бордюра, из неё выбегают полицейские и выламывают дверь «двенашки». Водитель соседней машины кричит: «Он убежал во дворы!». Они за ним во двор бежать с пистолетом.

Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Как оказалось, сотрудники дорожной полиции остановили водителя легковушки, так как получили ориентировку, что тот имеет отношение к краже. Когда мужчина понял, для чего его остановили, то попытался скрыться.

- Скрывшийся от сотрудников полиции мужчина был задержан стражами правопорядка в районе дома 88 по улице Московской. В отношении задержанного составлены административные материалы, - сообщает полиция. Его доставили в участок, где было установлено, что мужчина находится в розыске.

Фото: Дарья Фоменко, «Калуга за рулём»