Водитель сбил ребёнка и скрылся

В четверг, 5 апреля, около 16:00 в районе дома № 2/1 корпус 5 по улице Генерала Попова произошло ДТП.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной сбил 11-летнюю девочку у магазина, после чего оставил место происшествия, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

Школьница отделалась ушибами и ссадинами. Сотрудники дорожной полиции установили автомобилиста, сбившего ребёнка. Им оказался 36-летний водитель «Газели». Его привлекли к административной ответственности.