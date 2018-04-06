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Водитель сбил ребёнка и скрылся

06.04.2018 10:20 4 2520 Елена Французова
Водитель сбил ребёнка и скрылся

В четверг, 5 апреля, около 16:00 в районе дома № 2/1 корпус 5 по улице Генерала Попова произошло ДТП. 

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной сбил 11-летнюю девочку у магазина, после чего оставил место происшествия, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. 

Школьница отделалась ушибами и ссадинами. Сотрудники дорожной полиции установили автомобилиста, сбившего ребёнка. Им оказался 36-летний водитель «Газели». Его привлекли к административной ответственности.


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