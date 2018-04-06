Заражённые розы уничтожили в Бабынинском районе

Во вторник, 3 апреля, при проведении фитосанитарного карантинного досмотра срезов роз в Бабынинском районе обнаружили вредителей.

Отобранные образцы отправили в лабораторию.

- Установлено, что срезы роз заражены карантинным объектом — западным (калифорнийским) цветочным трипсом, - сообщает Управления Россельхознадзора по Калужской области.

В итоге заражённые розы уничтожили.