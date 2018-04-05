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Пешехода сбили на Зерновой

05.04.2018 11:52 3 1246 Дмитрий Ивьев
Пешехода сбили на Зерновой

Днём в среду, 4 апреля, на улице Зерновой в Калуге в районе пересечения улиц Зерновой и Черновской под колёса «Вольво» попал 61-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний водитель выезжал на Зерновую, а пешеход шёл в сторону Грабцевского шоссе.

У пострадавшего сотрясение головного мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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