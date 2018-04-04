На улице Гурьянова столкнулись троллейбус и «Рено»

Утром среды, 4 апреля, на улице Гурьянова столкнулись троллейбус и автомобиль «Рено Меган».
По предварительной информации женщина, находившаяся за рулём иномарки, не справилась с управлением и выехала на встречку.
С различными травмами она попала в больницу. Больше пострадавших в ДТП нет.
Фото ГУ МЧС по Калужской области.
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