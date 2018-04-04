В Калуге сбили 43-летнего мужчину

04.04.2018 10:11 1478

Во вторник, 3 апреля, в 18:10 в районе дома № 11 по улице Генерала Попова произошло ДТП.

- По предварительной информации, 57-летний водитель Renault Duster, двигаясь по улице Генерала Попова в сторону Тульского шоссе, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

43-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. С ушиблено-рваной раной лобной области его доставили в областную больницу.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.