В Калуге сбили 43-летнего мужчину

Во вторник, 3 апреля, в 18:10 в районе дома № 11 по улице Генерала Попова произошло ДТП.
- По предварительной информации, 57-летний водитель Renault Duster, двигаясь по улице Генерала Попова в сторону Тульского шоссе, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
43-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте. С ушиблено-рваной раной лобной области его доставили в областную больницу.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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