Конфликтом сотрудника ДПС и автоледи заинтересовалось следствие

В пятницу, 30 марта, на видеохостинге "Ютуб" появилось видео конфликта сотрудника ДПС, автоледи и ее близких. Его выложил один из участников конфликта Олег Лаптев. На нём дорожный полицейский просит женщину, не остановившуюся по его требованию машину, сесть в автомобиль ГИБДД. Однако она начинает кричать, хамить и в какой-то момент даже толкает полицейского. А её муж всё это снимает на камеру.

- Присядьте, пожалуйста, в автомобиль, - просит полицейский.

- Всё фотографируется, завтра ты будешь уволен! – истерично кричит женщина.

В ходе разговора на повышенных тонах её супруг сообщает, что они приехали из Москвы.

- А может вы хотите её изнасиловать? - говорит мужчина на очередную просьбу полицейского.

- Денег хочешь! – кричит автоледи.

Женщина заявляет, что она поедет на освидетельствование на алкогольное опьянение только на своём авто.

- Машина никуда не поедет, - объясняет сотрудники ДПС. - Я сначала должен отстранить вас от управления до освидетельствования.

Чем закончился конфликт, неизвестно. Запись обрывается на моменте, когда сотрудник дорожной полиции вызывает на место ППС. Это видео заинтересовало калужское региональное управление Следственного комитета. Началась проверка.

- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как инспектора ДПС, так их других участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в СК.