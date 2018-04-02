Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Вторник, 03 апреля
$ 57.17 0.17
71.26 0.69
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Конфликтом сотрудника ДПС и автоледи заинтересовалось следствие

02.04.2018 17:22 17 3253 Елена Французова

В пятницу, 30 марта, на видеохостинге "Ютуб"  появилось видео конфликта сотрудника ДПС, автоледи и ее близких. Его выложил один из участников конфликта Олег Лаптев. На нём дорожный полицейский просит женщину, не остановившуюся по его требованию машину, сесть в автомобиль ГИБДД. Однако она начинает кричать, хамить и в какой-то момент даже толкает полицейского. А её муж всё это снимает на камеру.

- Присядьте, пожалуйста, в автомобиль, - просит полицейский. 
- Всё фотографируется, завтра ты будешь уволен! – истерично кричит женщина.

В ходе разговора на повышенных тонах её супруг сообщает, что они приехали из Москвы.

- А может вы хотите её изнасиловать? - говорит мужчина на очередную просьбу полицейского.  
- Денег хочешь! – кричит автоледи. 

Женщина заявляет, что она поедет на освидетельствование на алкогольное опьянение только на своём авто.

- Машина никуда не поедет, - объясняет сотрудники ДПС. -  Я сначала должен отстранить вас от управления до освидетельствования.

Чем закончился конфликт, неизвестно. Запись обрывается на моменте, когда сотрудник дорожной полиции вызывает на место ППС. Это видео заинтересовало калужское региональное управление Следственного комитета. Началась проверка. 

- Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям как инспектора ДПС, так их других участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в СК.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Комментарии читателей: 17 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

вт 03 апреля, 15:00
Кружок по бисероплетению “Разноцветные бусинки”
Калуга
вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Работа рынка Форекс в период кризиса

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.