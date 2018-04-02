Автобус насмерть сбил пешехода

В субботу, 31 марта, около 8 вечера в селе Детчино в районе дома № 104 по улице Ленина произошло ДТП.
- По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Калуги, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Более точные данные и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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