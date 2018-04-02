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Автобус насмерть сбил пешехода

02.04.2018 12:06 3 2660 Елена Французова
Автобус насмерть сбил пешехода

В субботу, 31 марта, около 8 вечера в селе Детчино в районе дома № 104 по улице Ленина произошло ДТП. 

- По предварительной информации, 55-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Калуги, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Более точные данные и обстоятельства ДТП устанавливаются. 


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Тэги: происшествия авария
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