«БМВ» попал под бензовоз на дамбе

Вечером в четверг, 29 марта, в районе Гагаринского моста в Калуге столкнулись легковой «БМВ» и бензовоз «Скания».
Как рассказали в управлении ГИБДД, 34-летний водитель легковушки ехал со стороны бора в сторону улицы Набережной, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение с правой стороны. После этого машину отбросило под попутный грузовик.
Травмы получили предполагаемый виновник и два его пассажира – 31 и 32 лет.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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