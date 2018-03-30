«БМВ» попал под бензовоз на дамбе

Вечером в четверг, 29 марта, в районе Гагаринского моста в Калуге столкнулись легковой «БМВ» и бензовоз «Скания».

Как рассказали в управлении ГИБДД, 34-летний водитель легковушки ехал со стороны бора в сторону улицы Набережной, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение с правой стороны. После этого машину отбросило под попутный грузовик.

Травмы получили предполагаемый виновник и два его пассажира – 31 и 32 лет.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.