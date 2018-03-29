Водитель «Хонды» устроил аварию в Обнинске

Утром в среду, 28 марта, на проспекте Маркса в Обнинске столкнулись автомобили «Хонда Аккорд» и «Хендай».

По предварительным данным дорожной полиции, виновником аварии стал 29-летний водитель «Хонды», который выехал на встречную полосу.

С множественными ушибами в больницу попал сам предполагаемый виновник.

Фото: УГИБДД по Калужской области.