Рабочего засыпало в траншее

43-летний мужчина погиб в деревне Сугоново Ферзиковского района в понедельник, 26 марта.
- Рабочие выполняли земляные работы – рыли траншеи и котлован для строящейся фермы, - рассказали нам 29 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе выполнения работ край траншеи глубиной 5 метров обвалился, и 43-летнего разнорабочего засыпало грунтом.
Бросившись на помощь, напарники откопали мужчину из-под завала, но было уже поздно – он скончался от асфиксии.
Погибший официально работал в одной из строительных фирм.
Следователи сейчас продолжают проверку.
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