Рабочего засыпало в траншее

43-летний мужчина погиб в деревне Сугоново Ферзиковского района в понедельник, 26 марта.

- Рабочие выполняли земляные работы – рыли траншеи и котлован для строящейся фермы, - рассказали нам 29 марта в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе выполнения работ край траншеи глубиной 5 метров обвалился, и 43-летнего разнорабочего засыпало грунтом.

Бросившись на помощь, напарники откопали мужчину из-под завала, но было уже поздно – он скончался от асфиксии.

Погибший официально работал в одной из строительных фирм.

Следователи сейчас продолжают проверку.