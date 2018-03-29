Три человека погибли в лобовой аварии

29.03.2018 09:17 5614

Днём в среду, 28 марта, на трассе А108 в Жуковском районе легковой автомобиль «Киа» столкнулся с фурой «Вольво».

По предварительным данным ГИБДД, 23-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу. В «Киа» погибли водитель и два пассажира - 23 и 24 лет.

Авторы: Александр Нефедов, Виталий Хлыстов.