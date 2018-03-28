В Калуге ищут очевидцев 8 аварий

Дорожная полиция Калуги в среду, 28 марта, опубликовала данные о 8 авариях, в которых пострадали пешеходы. ГИБДД ищет очевидцев этих происшествий.

12 апреля прошлого года около 15:00 человека сбили у дома №4 по улице Тульской.

28 сентября пешеход пострадал в 17:00 на Жукова, 21.

У дома №10 по улице Телевизионной 28 декабря в 13:00 пешехода сбил, предположительно, водитель седана темного цвета с семёркой в номере.

Сбил пешехода и скрылся водитель на Гурьянова, 97. ДТП произошло около 19:30 31 января.

Водитель темного ВАЗ 21140, возможно, стал виновником аварии на улице Никитина у дома №87 2 февраля примерно в 9:10.

Похожее ДТП произошло 16 февраля в 7:30 минут в районе дома №79 по ул. Николо-Козинской.

17 февраля в 18:30 серебристый «Дэу» сбил человека на Радищева, 13.

А 20 февраля в 20:40 на улице Полевой у дома №1б на человека наехал водитель, предположительно, «Тойоты Королла».

Очевидцев просят звонить по телефонам 547-534, 547-888 или 128 либо обращаться по адресу: Калуга, ул.Телевизионная, 3а, каб.16.