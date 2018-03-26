Две машины врезались в ограждение на Киевской трассе

На трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе за минувшие выходные произошли две аварии, в которых пострадали люди.
24 марта около 11:15 женщина на «Чери» ехала со стороны Калуги, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. У неё - рваная рана левого колена и ушиб левой кисти.
На следующий день около 9 утра в ограждение врезался мужчина на «Ситроене». У него также диагностированы ушибы.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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