«Газель» загорелась после столкновения с «Ладой»

Утром в воскресенье, 25 марта, на дороге между Мстихино и Резванью в Калуге столкнулись «Газель» и «Лада Гранта». После этого грузовая машина опрокинулась и загорелась.

- Водитель «Газели» выехал на встречу, потом опомнился, решил вернуться на свою полосу, а «Гранта», чтобы уйти от столкновения, начала уходить на встречку - и столкнулись, - написал в группе «Калуга жесть» Андрей Митюхин. - Мужик из Гранты вылез сам, в из «Газели» не смог. Пока разбивали лобовое, чтобы достать, мы с мужиком пытались потушить огонь под капотом. Как вытащили водителя, все разъехались подальше от машины.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.