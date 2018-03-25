Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Понедельник, 26 марта
$ 57.11 0.27
70.43 0.12
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Газель» загорелась после столкновения с «Ладой»

25.03.2018 17:06 0 2824 Дмитрий Ивьев
«Газель» загорелась после столкновения с «Ладой»

Утром в воскресенье, 25 марта, на дороге между Мстихино и Резванью в Калуге столкнулись «Газель» и «Лада Гранта». После этого грузовая машина опрокинулась и загорелась.

- Водитель «Газели» выехал на встречу, потом опомнился, решил вернуться на свою полосу, а «Гранта», чтобы уйти от столкновения, начала уходить на встречку - и столкнулись, - написал в группе «Калуга жесть» Андрей Митюхин. - Мужик из Гранты вылез сам, в из «Газели» не смог. Пока разбивали лобовое, чтобы достать, мы с мужиком пытались потушить огонь под капотом. Как вытащили водителя, все разъехались подальше от машины.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Найден водитель, который устроил аварию на Телевизионной 23.03.2018 09:29

«Лада» врезалась в дерево на Телевизионной 22.03.2018 15:27

«Тойота» и «Хендай» лоб в лоб столкнулись на Киевской трассе 22.03.2018 14:28

15-летняя девушка пострадала в аварии в бору 22.03.2018 13:58

Женщина пострадала в массовой аварии в Калуге 22.03.2018 10:56

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

пн 26 марта, 16:00
Музыкальный спектакль "Волшебная лампа Алладина"
Филармония
сб 31 марта, 13:00
Чудесарий Волшебника Рафаэля
Филармония
вт 27 марта, 15:00
Кружок по бисероплетению “Разноцветные бусинки”
Калуга
сб 31 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров

Концерты

пн 26 марта, 19:00
Александр Иванов и группа "Рондо"
Филармония
пн 26 марта, 19:00
Сергей Захаров. "Пою о любви"
Арена КТЗ, ДК
вт 27 марта, 19:00
NAUTILUS POMPILIUS. Вячеслав Бутусов. "35 лет"
Арена КТЗ, ДК
вт 27 марта, 18:30
"Играем дружно". И Кумицкий,И.Корнилов
Дом музыки

Кино

Tomb Raider: Лара Крофт
Я худею
Селфи из ада
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

Работа рынка Форекс в период кризиса

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году

Избавить от боли в спине? Можем, умеем, практикуем!

Филиал «Калугаэнерго» обеспечил условия для развития транспортной инфраструктуры крупнейшего микрорайона Калуги

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Юмор и флуд - С наступающим наших всемогущих и прекрасных)))

Viktorch1311 07 мар 2018 12:34

Хорошая музыка - Прекрасное далёко

drughunter 07 мар 2018 07:34

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Новости партнеров

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

Как выбрать удобный и безопасный трехколесный велосипед для ребенка?

Рейтинг автосервисов Санкт Петербурга. Какой самый лучший?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.