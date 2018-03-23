18-летний парень погиб в сгоревшей квартире

В пятницу, 23 марта, около 9:30 произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома в Малоярославеце. При осмотре места происшествия спасатели нашли труп 18-летнего парня.
- По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Погибший страдал психическим заболеванием.
Как сообщает obninsk.name, из загоревшейся квартиры успела спастись бабушка погибшего юноши. А из подъезда спасатели эвакуировали 12 жильцов.
Сейчас опрошены соседи и очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по установлению точной причины пожара.
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