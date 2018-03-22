15-летняя девушка пострадала в аварии в бору

Вечером в среду, 21 марта, авария произошла на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина».

По предварительным данным ГИБДД, 60-летний водитель ВАЗ 21099 выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

С места происшествия в больницу отвезли 15-летнюю пассажирку иномарки.