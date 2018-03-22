«Лада» врезалась в дерево на Телевизионной

В ночь на четверг, 22 марта, на улице Телевизионной в Калуге в районе дома №13 произошла авария, в результате которой «Лада Гранта» протаранила дерево. Водитель этой машины попал в реанимацию.

Родственники пострадавшего разместили в соцсетях объявление о поиске очевидцев. По их словам, в «Ладу» изначально врезалась другая легковушка, и после этого «Гранта» влетела в дерево.

- Предположительно, он был на Ауди, - написала в группе «Калуга жесть» Кристина Проценко. - Валялся кусок бампера темного цвета. Влетел сзади, и машину повело в бок в дерево. Я супруга пострадавшего.

Очевидцев просят звонить по номерам +79005799221 или +79105943133.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.