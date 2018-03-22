«Тойота» и «Хендай» лоб в лоб столкнулись на Киевской трассе

Вечером в среду, 21 марта, на Киевской трассе в Думиничском районе лоб в лоб столкнулись «Хендай Солярис» и «Тойота Камри».

По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель «Соляриса» двигался в сторону Калуги и выехал на встречную полосу.

В больницу попал сам предполагаемый виновник.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.