Женщина пострадала в массовой аварии в Калуге

Вечером в среду, 21 марта, на территории деревни Плетеневка в Калуге произошла массовая авария.
По предварительным данным ГИБДД, её виновником стал 33-летний водитель «Хендая». Он двигался со стороны Росвы, выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Опель», а потом – в автобус ПАЗ.
С места происшествия в больницу отвезли 28-летнюю женщину – водителя «Опеля».
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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