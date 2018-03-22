Женщина пострадала в массовой аварии в Калуге

Вечером в среду, 21 марта, на территории деревни Плетеневка в Калуге произошла массовая авария.

По предварительным данным ГИБДД, её виновником стал 33-летний водитель «Хендая». Он двигался со стороны Росвы, выехал на встречную полосу и врезался сначала в «Опель», а потом – в автобус ПАЗ.

С места происшествия в больницу отвезли 28-летнюю женщину – водителя «Опеля».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.