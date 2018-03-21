12-летнего мальчика сбили на улице Гагарина

Около 16:50 во вторник, 20 марта, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге под колёса ВАЗ 21114 попал 12-летний мальчик.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» ехал по Королева со стороны парка Циолковского и завершал проезд перекрёстка на красный сигнал светофора. Школьник переходил дорогу уже на зелёный.

С различными травмами мальчика отвезли в детскую областную больницу.