12-летнего мальчика сбили на улице Гагарина

Около 16:50 во вторник, 20 марта, на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге под колёса ВАЗ 21114 попал 12-летний мальчик.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Лады» ехал по Королева со стороны парка Циолковского и завершал проезд перекрёстка на красный сигнал светофора. Школьник переходил дорогу уже на зелёный.
С различными травмами мальчика отвезли в детскую областную больницу.
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