«Рено» не пропустил «Дэу» в Анненках

На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись «Рено» и «Дэу». Авария произошла днём в понедельник, 19 марта, в районе поворота на улицу Вишневского.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Рено» поворачивал налево и не пропустил встречную «Дэу».

В больницу попал сам предполагаемый виновник ДТП.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.