«Патриот» перевернулся на улице Гагарина

Днём в понедельник, 19 марта, на улице Гагарина в Калуге перевернулся автомобиль «УАЗ Патриот».

Автомобиль двигался по Гагарина в сторону дамбы Яченского водохранилища. Что именно стало причиной аварии, сейчас уточняется. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и «Скорой».