29-летняя женщина попала под колёса «Форда Фокус» в районе Кондрово. Авария произошла вечером 16 марта.

Как рассказали в понедельник в областном управлении ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть не по переходу. С различными травмами её отвезли в районную больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.