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Женщина попала под колёса «Форда»

19.03.2018 13:40 0 519 Дмитрий Ивьев
Женщина попала под колёса «Форда»

29-летняя женщина попала под колёса «Форда Фокус» в районе Кондрово. Авария произошла вечером 16 марта.

Как рассказали в понедельник в областном управлении ГИБДД, пострадавшая пересекала проезжую часть не по переходу. С различными травмами её отвезли в районную больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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