В Калуге «Ниссан» насмерть сбил пешехода и врезался в «Ауди»

Вечером в субботу, 17 марта, смертельная авария произошла на улице Поселковой в Калуге.

По сообщениям очевидцев в группе «Дорожный патруль», водитель «Ниссана» проехал на красный сигнал светофора, вылетел на встречку, насмерть сбил пешехода и врезался в «Ауди». От удара «Ауди» загорелся.

Точные обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.