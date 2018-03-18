«Газель» столкнулась с легковушкой – пострадали три человека

Около 16:15 в воскресенье, 18 марта, на улице Железняки в Калуге в районе дома №38 столкнулись пассажирская «Газель» и легковой «Опель».

Как рассказали нам в УМВД по Калужской области, в аварии пострадали три человека: пассажир легковушки и два пассажира микроавтобуса. Всего в «Газели» находилось 9 человек.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Фото: «Дорожный патруль».