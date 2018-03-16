«Ладу» разорвало в аварии на трассе

Утром в четверг, 15 марта, в Кировском районе на трассе А101 столкнулись ВАЗ 21150 и «Лада Ларгус». В результате столкновения «пятнашку» разорвало на две части.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Рено Меган» буксировал на гибкой сцепке ВАЗ, не правильно выбрал скорость движения и допустил обрыв сцепки. После этого «пятнашка» выехала на встречку и столкнулась с «Ларгусом».

36-летний водитель ВАЗ 21150 попал в больницу.

Фото: «Калуга жесть».