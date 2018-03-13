Рыбак едва не сгорел на льду

На минувших выходных в Тарусе на Оке едва не погиб рыбак.
- Очевидец сообщил диспетчеру пожарной охраны, что горит рыболовная палатка, - рассказали во вторник, 13 марта, в ГУ МЧС по Калужской области. - Незамедлительно на место прибыли инспекторы, а также спасатели. На месте происшествия они обнаружили мужчину в нетрезвом состоянии у обгоревшего остова туристической палатки. Пожар в считанные минуты расправился с синтетической обителью, оставив горе-рыбаку лишь черные лохмотья копоти на белом снегу.
К счастью, никто не пострадал.
Спасатели напоминают калужанам, что во время зимней рыбалки лучше воздерживаться от спиртного, а при использовании горелок палатки должны быть оборудованы клапанами.
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