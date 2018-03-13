14-летняя девочка пострадала в аварии на Московской

Около 8:30 в понедельник, 12 марта, на перекрестке улиц Московской и Пролетарской в Калуге в столкновении «Рено» и «Джили» пострадала 14-летняя девочка.

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель ехал на «Джили» по Пролетарской со стороны улицы Воронина и не предоставил преимущество «Рено». После столкновения «Джили» отлетел в стойку с дорожными знаками.

Травмы в ДТП получила 14-летняя пассажирка «Мегана».

Фото: УГИБДД по Калужской области.