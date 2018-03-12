ГИБДД ищет свидетелей трёх аварий

Дорожная полиция в понедельник, 12 марта, опубликовала обращение к возможным свидетелям трёх ДТП. Их просят позвонить по телефонам 02, 57-12-04, 50-28-58 или 50-16-35.
В ночь на 14 ноября 2016 года на 27 километре дороги 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» «Шевроле Ланос» вылетел в кювет. Пассажир этой машины умер по дороге в больницу.
6 сентября 2017 года в 11:30 в районе 228 километра трассы М3 столкнулись «Скания», «Черри Амулет» и «Мицубиси Лансер». Водитель «Черри» погиб.
А 4 декабря 2017 года на 263 километре трассы М3 «Украина» в кювет вылетел водитель авто Нonda HR-V.
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