Пешеход погиб под колёсами «Киа»

Около 21:30 в четверг, 8 марта, в Балабаново на дороге А108 под колёсами «Киа Кларус» погиб 43-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он пересекал проезжую часть в 60 метрах от пешеходного перехода. За рулём легковушки находился 51-летний мужчина.

Фото: УГИБДД по Калужской области.