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Рыбаков просят не выпивать на льду

12.03.2018 10:23 3 1650 Дмитрий Ивьев
Рыбаков просят не выпивать на льду

Калужские спасатели призывают рыбаков не употреблять спиртное во время зимней ловли рыбы. Два случая недавно едва не закончились трагедиями, так как выпившие мужчины заснули прямо на льду.

На озере в деревне Татарское Жуковского района спасатели нашли спящего рыбака.

- С его слов, во время рыбалки он сильно замёрз и решил согреться спиртным, - рассказали в понедельник, 12 марта, в ГУ МЧС по Калужской области. - Перебрав алкоголя, он просто заснул. Помощь врачей мужчине не потребовалась, с места ЧП он самостоятельно ушел домой,  благо жилище находилось рядом.

Аналогичный случай произошёл в Тарусе на Оке. Местные жители вызвали спасателей, увидев лежащего на льду человека.

- Горе-рыбаком оказался 54-летний житель деревни Ланьшино Заокского района Тульской области, - отмечают в МЧС. - Он находился в состоянии алкогольного опьянения и, судя по всему, уже несколько часов спал на льду. К счастью, замерзнуть он не успел, поэтому медицинская помощь не понадобилась.


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Тэги: происшествие
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