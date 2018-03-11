Пропавшую 8 марта женщину нашли мёртвой

В четверг, 8 марта, по дороге из Обнинска в Калугу пропала 48-летняя женщина. На следующий день поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что она найдена мёртвой.

Пока известно лишь, что в Обнинске её последний раз видели на автовокзале.

Комментарии правоохранительных органов, возможно, появятся после выходных.