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Пропавшую 8 марта женщину нашли мёртвой

11.03.2018 17:51 0 2761 Дмитрий Ивьев
Пропавшую 8 марта женщину нашли мёртвой

В четверг, 8 марта, по дороге из Обнинска в Калугу пропала 48-летняя женщина. На следующий день поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что она найдена мёртвой.

Пока известно лишь, что в Обнинске её последний раз видели на автовокзале. 

Комментарии правоохранительных органов, возможно, появятся после выходных.


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Тэги: происшествие
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сб 24 марта, 13:00
Настольные ролевые игры. Третья встреча
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 17 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
вс 18 марта, 11:00
Спектакли "Вязаные истории" и "Кто сказал Мяу?"
Калуга
сб 24 марта, 13:00
"Весенние хороводы"
Калужский театр кукол
сб 24 марта, 16:00
Мюзикл для всей семьи «ДЖЕЛЬСОМИНО!»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

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пн 12 марта, 19:00
Шоу "Однажды в России"
Арена КТЗ, ДК
ср 14 марта, 19:00
Ежегодный Фестиваль "День Святого Патрика"
Дом музыки
чт 15 марта, 16:30
Фестиваль "Молодежная симфония"
Танеевский зал
пт 16 марта, 21:00
ПРОСПЕКТ & The Outside Doors & ЭЙФОРИ.Я
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