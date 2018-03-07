Водитель сбил пенсионерку на улице Театральной и скрылся

Около 11:30 в среду, 7 марта, в Калуге в районе дома № 34 на улице Театральной произошло ДТП.
- Со слов очевидцев, водитель серой Toyota Camry сбил пожилую женщину и скрылся, - рассказали нам в городском отделе ГИБДД.
75-летнюю калужанку с переломом руки доставили в БСМП.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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