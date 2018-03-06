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«Шевроле Нива» врезалась в МАЗ

06.03.2018 14:43 0 1817 Дмитрий Ивьев
«Шевроле Нива» врезалась в МАЗ

Днём в понедельник, 5 марта, на дороге между Малоярославцем и Боровском столкнулись «Шевроле Нива» и грузовик МАЗ.

Как рассказали нам в областном управлении ГИБДД, 27-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Предполагаемый виновник аварии попал в больницу с сотрясением мозга. Пострадали также три пассажира легковушки: две женщины и мужчина. У них ушибы.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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