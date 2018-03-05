Четыре человека пострадали в лобовой аварии

Днём в воскресенье, 4 марта, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе лоб в лоб столкнулись «Пежо 308» и «Мазда 6».

По предварительным данным ГИБДД, 32-летняя женщина, управлявшая «Пежо», двигалась в сторону Калуги и выехала на встречную полосу.

У предполагаемой виновницы зафиксированы ссадины и ушибы, у 40-летнего водителя «Мазды» - открытый перелом ноги.

Ушибы получила 38-летняя пассажирка «Мазды», а у 3-летней девочки, ехавшей с ней, - сотрясение мозга.

Фото: УГИБДД по Калужской области.