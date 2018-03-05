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В Калуге 4-летний мальчик выпал из троллейбуса

05.03.2018 14:13 10 3312 Елена Французова
В Калуге 4-летний мальчик выпал из троллейбуса

Утром в субботу, 3 марта, в районе дома № 10 по улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошло ДТП.

- По предварительным данным, 67-летний водитель троллейбуса № 3, двигаясь по улице Салтыкова-Щедрина, допустил падение 4-летнего пассажира, который выходил на остановке, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Мальчика доставили в областную больницу. У него диагностировали ушиб правого коленного сустава.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

 


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Тэги: дтп происшествие
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