В Калуге 4-летний мальчик выпал из троллейбуса

Утром в субботу, 3 марта, в районе дома № 10 по улице Салтыкова-Щедрина в Калуге произошло ДТП.
- По предварительным данным, 67-летний водитель троллейбуса № 3, двигаясь по улице Салтыкова-Щедрина, допустил падение 4-летнего пассажира, который выходил на остановке, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Мальчика доставили в областную больницу. У него диагностировали ушиб правого коленного сустава.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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