Смертельная авария на 16 километре: «Форд» врезался в отбойник

Вечером в пятницу, 2 марта, на развязке в районе пересечения Киевской трассы и дороги Калуга – Медынь погиб водитель легкового автомобиля «Форд».

По сообщениям очевидцев, машина ехала со стороны Льва Толстого, врезалась в ограждение и перевернулась.

Фото: «Дорожный патруль».