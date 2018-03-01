Три машины столкнулись на улице Баумана

Утром в четверг, 1 марта, авария с участием трёх автомобилей произошла на улице Баумана в Калуге в районе перекрёстка с улицей Комарова.
По сообщению очевидцев, женщина за рулём «Лады» ехала снизу по улице Смоленской, на перекрёстке уходя от столкновения с «Рено» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «Шевроле». Точные данные сейчас выясняют сотрудники полиции.
|
Водитель погиб в массовой аварии на Киевской трассе 27.02.2018 10:05
В Калуге 81-летняя бабушка упала в автобусе 22.02.2018 10:37
В Калуге ищут свидетелей аварии с бензовозом 22.02.2018 09:51
Очевидцев восьми аварий с пешеходами ищут в Калуге 20.02.2018 16:13
Женщина попала под колёса «Ниссана» 20.02.2018 15:37
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: