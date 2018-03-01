Три машины столкнулись на улице Баумана

Утром в четверг, 1 марта, авария с участием трёх автомобилей произошла на улице Баумана в Калуге в районе перекрёстка с улицей Комарова.

По сообщению очевидцев, женщина за рулём «Лады» ехала снизу по улице Смоленской, на перекрёстке уходя от столкновения с «Рено» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный «Шевроле». Точные данные сейчас выясняют сотрудники полиции.