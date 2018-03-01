На Зерновой выгорел торговый павильон

В четверг, 1 марта, около 3:30 ночи спасатели получили сообщение о загорании торгового павильона на улице Зерновой в Калуге.
В результате пожара уничтожены все сгораемые конструкции строения. В огне никто не пострадал. Пожарным удалось спасти гараж, который примыкал к павильону.
- Предварительная причина пожара - недостаток конструкции электрооборудования, - рассказали нам в ГУ МЧС. - Сумма ущерба устанавливается.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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