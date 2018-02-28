Сотрудники ДПС спасли замерзавшего человека

Вечером во вторник, 27 февраля, сотрудники ДПС Руслана Эйдер и Павел Богданов спасли человека на дороге Людиново-Жиздра.
Полицейские ехали к месту несения службы и заметили на обочине, лежавшего без движения.
- Подойдя к нему, полицейские, увидели мужчину, который длительное время находился на морозе и уже почти совсем замерз, - рассказали в областном управлении МВД. - Он не разговаривал и не реагировал на инспекторов. Не теряя ни минуты, стражи порядка посадили мужчину в патрульный автомобиль и отвезли его в отделение полиции, где ему была оказана помощь.
Как именно пострадавший оказался на обочине, сейчас выясняется.
|
Мужчина погиб в сгоревшем доме 28.02.2018 11:41
От дома ничего не осталось: женщина обгорела на пожаре 27.02.2018 11:58
По факту осквернения могилы в Некрасово возбудили уголовное дело 27.02.2018 11:04
Водитель погиб в массовой аварии на Киевской трассе 27.02.2018 10:05
Иномарка «собрала» ДТП из трёх легковушек и маршрутки 26.02.2018 15:40
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: