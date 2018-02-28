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Сотрудники ДПС спасли замерзавшего человека

28.02.2018 14:53 1 874 Дмитрий Ивьев
Сотрудники ДПС спасли замерзавшего человека

Вечером во вторник, 27 февраля, сотрудники ДПС Руслана Эйдер и Павел Богданов спасли человека на дороге Людиново-Жиздра.

Полицейские ехали к месту несения службы и заметили на обочине, лежавшего без движения.

- Подойдя к нему, полицейские, увидели мужчину, который длительное время находился на морозе и уже почти совсем замерз, - рассказали в областном управлении МВД. - Он не разговаривал и не реагировал на инспекторов. Не теряя ни минуты, стражи порядка посадили мужчину в патрульный автомобиль и отвезли его в отделение полиции, где ему была оказана помощь.

Как именно пострадавший оказался на обочине, сейчас выясняется.


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Тэги: происшествие

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