Сотрудники ДПС спасли замерзавшего человека

Вечером во вторник, 27 февраля, сотрудники ДПС Руслана Эйдер и Павел Богданов спасли человека на дороге Людиново-Жиздра.

Полицейские ехали к месту несения службы и заметили на обочине, лежавшего без движения.

- Подойдя к нему, полицейские, увидели мужчину, который длительное время находился на морозе и уже почти совсем замерз, - рассказали в областном управлении МВД. - Он не разговаривал и не реагировал на инспекторов. Не теряя ни минуты, стражи порядка посадили мужчину в патрульный автомобиль и отвезли его в отделение полиции, где ему была оказана помощь.

Как именно пострадавший оказался на обочине, сейчас выясняется.