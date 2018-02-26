Девочка на тюбинге протаранила машину

В пятницу, 23 февраля, около 13:05 в Обнинске 13-летняя девочка, катаясь на тюбинге, въехала в припаркованный автомобиль.

- По предварительной информации, девочка, съехав с горки, ударилась о бампер машины и получила ушиб бедра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По данному факту проводится проверка.