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Девочка на тюбинге протаранила машину

26.02.2018 17:26 5 791 Елена Французова
Девочка на тюбинге протаранила машину

В пятницу, 23 февраля, около 13:05 в Обнинске 13-летняя девочка, катаясь на тюбинге, въехала в припаркованный автомобиль. 

- По предварительной информации, девочка, съехав с горки, ударилась о бампер машины и получила ушиб бедра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. 

По данному факту проводится проверка.


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