Иномарка «собрала» ДТП из трёх легковушек и маршрутки

Три легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в понедельник, 26 февраля, около 8:40 утра на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Это произошло рядом с границей региона с Новой Москвой, сообщили нам в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным инспекторов, 28-летний водитель KIA Rio по неизвестной пока причине выехал на встречку, где столкнулся с Ford C-MAX. от удара «Форд» врезался в столб и в еще одну KIA Rio. Затем эта «Киа» по инерции выехала на встречную для нее полосу и врезалась в рейсовый микроавтобус Mercedes.

По данным пользователей соцсетей, микроавтобус следовал по маршруту «Обнинск-Балабаново». ГИБДД сообщает, что пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали. Травмы, по предварительным данным, получил только водитель первой «Киа».

Фото ГУ МЧС по Калужской области