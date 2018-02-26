Последствия коронации: разбили лобовое стекло машины «Миссис Калуга - 2018»

Как мы рассказывали, второй раз в нашем городе прошёл конкурс «Миссис Калуга». Корона и главный титул достались 24-летней Полине Грековой.
Вскоре после состязания супруг победительницы обнаружил, что в его автомобиле разбито лобовое стекло. И хотя сама Полина не торопится связать происшествие с конкурсом, один из членов жюри обвинил в этом калужских мамочек.
- Лобовое стекло машины мужа Полины разбили, и я вижу в этом месть оставшихся без главного приза, но все-таки награждённых разными другими конкуренток, и я считаю, что этот поступок не красит калужских мамочек, поэтому тем более заслужена победа Полины, - написал Дмитрий Солей на своей странице в Instagram.
Кроме того, он признался, что Полина – его подруга, но он уверен, что судейство было справедливым.
- Многие спрашивают, почему победила девушка из Москвы. Во-первых, она из Сочи, но живет в Калуге, замужем, воспитывает ребёнка, она соответствует всем требованиям конкурса. Во-вторых, Полина — моя соседка и подруга, однако судьбу короны решало жюри, в котором председателем была «Миссис Мира», и мы просто голосовали, а потом наши голоса сложили и оказалось, что Полина выиграла с большим отрывом.
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