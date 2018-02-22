Какая боль: за год пострадали причинные места восьми калужан

Калужские ведомства и организации входят в период завершения подведения статистки за прошлый, 2017-й, год. В преддверии 23 Февраля наш источник в системе здравоохранения предоставил статистику по травмам, которые калужане нанесли своему самому святому – причинным местам.

Согласно ним, за прошлый год пострадали 8 жителей Калужской области. Шестерым из них врачи помогли сохранить свое достоинство, а вот двум молодым людям не повезло. Они лишились по яичку каждый. В первом случае мужчина неудачно засунул травматический пистолет в свой карман, во втором в пострадавшего стреляли.

Причины остальных травм - неаккуратное обращение с пневматическим и травматическим оружием.

В этом году подобных печальных событий ещё не зарегистрировано.