Какая боль: за год пострадали причинные места восьми калужан

Калужские ведомства и организации входят в период завершения подведения статистки за прошлый, 2017-й, год. В преддверии 23 Февраля наш источник в системе здравоохранения предоставил статистику по травмам, которые калужане нанесли своему самому святому – причинным местам.
Согласно ним, за прошлый год пострадали 8 жителей Калужской области. Шестерым из них врачи помогли сохранить свое достоинство, а вот двум молодым людям не повезло. Они лишились по яичку каждый. В первом случае мужчина неудачно засунул травматический пистолет в свой карман, во втором в пострадавшего стреляли.
Причины остальных травм - неаккуратное обращение с пневматическим и травматическим оружием.
В этом году подобных печальных событий ещё не зарегистрировано.
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