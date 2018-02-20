Женщина попала под колёса «Ниссана»

Вечером в понедельник, 19 февраля, в Детчино под колёса «Ниссана Кашкай» попала 54-летняя женщина.

Как сообщает областное управление ГИБДД, пострадавшая шла по обочине навстречу движению, а водитель иномарки ехал в сторону Киевской трассы.

Пострадавшую с места аварии отвезли в больницу.