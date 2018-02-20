В Калуге поймали уголовника-поджигателя

В Калуге на днях задержан мужчина, который, по версии полиции, спалил чужую дачу и обокрал четыре дома по соседству.
Как сообщает во вторник, 20 февраля, пресс-служба УМВД по Калужской области, подозреваемый не так давно вышел из тюрьмы. Нигде не работал. Мужчина залез в чужую дачу и какое-то время там жил.
Днём он наведывался в соседние дачные домики, крал металлические изделия, электроинструменты, продавал их. Вечером возвращался на дачу и пил. Так он жил до тех пор, пока из-за неосторожного обращения с огнём не произошёл пожар. Дача сгорела полностью. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Мужчина заключён под стражу. Его обвиняют в краже и умышленном уничтожении и повреждении имущества. Расследование уголовного дела продолжается.
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