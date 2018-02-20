Фура врезалась в автобус

Днём в понедельник, 19 февраля, на дороге «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе фура «Скания» врезалась в автобус «Хендай».

По предварительным данным ГИБДД, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.

В больницу попал 65-летний водитель автобуса.